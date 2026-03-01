Mumbai Metro: मुंबई को बड़ा तोहफा, जल्द शुरू होगी 2 नई मेट्रो सेवाएं, जानें तारीख और रूट

मुंबई के यात्रियों के लिए सफर अब और भी आसान और रफ्तार भरा होने वाला है। काफी समय से प्रतीक्षित दो नई मेट्रो लाइनों के उद्घाटन की तारीख आखिरकार फाइनल हो गई है। राज्य सरकार से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद, मेट्रो लाइन 9 (दहिसर से काशीगांव) और मेट्रो लाइन 3 के एक हिस्से (डायमंड गार्डन से मंडाले) का लोकार्पण 3 अप्रैल को होने की उम्मीद है। खबर है कि इस दौरान मुंबई के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाले कई अन्य प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत की जाएगी।