मुंबई

Mumbai Metro: नए साल का तोहफा! 31 दिसंबर तक दो नई मेट्रो लाइनों पर दौड़ सकती है मेट्रो

Mumbai Metro Update: मुंबई में दिसंबर अंत तक दो नई मेट्रो लाइनों का शुभारंभ हो सकता है। जिससे शहरवासियों की यात्रा अधिक आरामदायक और तेज हो जाएगी।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 04, 2025

Mumbai Metro Update

मुंबई मेट्रो अपडेट (File Photo/FB)

मुंबई के लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ी राहतभरी खबर है। शहर की दो नई महत्वपूर्ण मेट्रो लाइनों के कुछ हिस्से इसी साल दिसंबर के अंत तक शुरू हो सकते हैं। हाल ही में मेट्रो-3 (एक्वा लाइन) के शुरू होने के बाद, अब इन दो नई लाइनों के शुरू होने से शहरवासियों की यात्रा अधिक आरामदायक और तेज हो जाएगी।

31 दिसंबर तक हो सकता है शुभारंभ

एमएमआरडीए (MMRDA) से मिली जानकारी के अनुसार, मुंबई मेट्रो लाइन-9 दहिसर पूर्व से काशीगांव के बीच और मेट्रो लाइन-2B डायमंड गार्डन से मंडाले के बीच शुरू हो सकती है। दोनों मेट्रो लाइनों का यह पहला चरण होगा। मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (CMRS) द्वारा लाइन-9 को जल्द ही मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है।

खबर है कि दोनों लाइनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो सकता है। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

बता दें कि मेट्रो लाइन-7 का विस्तार करके ही आगे मेट्रो लाइन-9 को जोड़ा गया है। यह पूरी तरह से एलिवेटेड मेट्रो मार्ग दहिसर पूर्व से शुरू होकर आगे मीरा-भायंदर तक सीधा कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। वर्तमान में मेट्रो लाइन-7 गुंदवली से दहिसर पूर्व तक चलती है।

लाइन-9 शुरू होने से पश्चिम मुंबई से लेकर ठाणे तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे यात्रियों के समय की बचत होगी। यह लाइन 13.58 किलोमीटर लंबी है।

मुंबई मेट्रो 2बी

डीएन नगर से मंडाले के बीच मेट्रो लाइन 2बी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस मेट्रो लाइन के पहले चरण के रूप में चेंबूर के मंडाले से डायमंड गार्डन के बीच का 5.3 किमी लंबा हिस्सा तैयार हो चुका है और इस पर वर्तमान में ट्रायल जारी हैं।

वहीं, मेट्रो लाइन-2B के दूसरे चरण के तहत डीएन नगर से सारस्वत नगर (खार) के बीच अगले साल के मध्य तक मेट्रो सेवा शुरू होने की संभावना है। इसके बाद केवल तीसरा चरण बाकि रहेगा, जिसमें सारस्वत नगर से डायमंड नगर को जोड़ा जाएगा। 23.6 किमी लंबे मेट्रो 2बी लाइन पर 20 स्टेशन होंगे।

Updated on:

04 Dec 2025 09:01 pm

Published on:

04 Dec 2025 08:55 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Mumbai Metro: नए साल का तोहफा! 31 दिसंबर तक दो नई मेट्रो लाइनों पर दौड़ सकती है मेट्रो

