Mumbai Metro: नए साल का तोहफा! 31 दिसंबर तक दो नई मेट्रो लाइनों पर दौड़ सकती है मेट्रो

मुंबई के लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ी राहतभरी खबर है। शहर की दो नई महत्वपूर्ण मेट्रो लाइनों के कुछ हिस्से इसी साल दिसंबर के अंत तक शुरू हो सकते हैं। हाल ही में मेट्रो-3 (एक्वा लाइन) के शुरू होने के बाद, अब इन दो नई लाइनों के शुरू होने से शहरवासियों की यात्रा अधिक आरामदायक और तेज हो जाएगी।