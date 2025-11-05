VIDEO: फिर हवा में लटकी मुंबई मोनोरेल, चालक और इंजीनियर की बची जान

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह दुर्घटना पटरी बदलते समय हुई। महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) ने अधिकारिक बयान में कहा, वर्तमान में चल रही तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम के तहत उन्नत प्रणाली परीक्षणों की एक श्रृंखला चला रहा है। इन नियमित सिग्नलिंग परीक्षणों में से एक के दौरान एक मामूली घटना हुई। हालांकि, स्थिति को तुरंत नियंत्रण में ले लिया गया और इस घटना में किसी भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई। इस दौरान दो तकनीकी स्टाफ सदस्य, जिनमें मोनोरेल ऑपरेटर भी शामिल था, परीक्षण कर रहे थे। परीक्षण एक पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में किया गया था, जिसमें सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया गया था।