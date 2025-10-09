34.89 km लंबी मुंबई-नवी मुंबई गोल्ड लाइन मेट्रो को मिली सैद्धांतिक मंजूरी, जानें- रूट और कब तक होगा तैयार

27 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) योजना के तहत कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। डीपीआर के अनुसार, गोल्ड लाइन मेट्रो का निर्माण कार्य 60 महीने यानी 5 वर्ष तक चलेगा। इसके प्रत्यक्ष निर्माण की शुरुआत जून 2026 में होने की संभावना है और इसके मई 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी जून 2031 से यह मेट्रो यात्रियों के लिए चालू हो सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि मुंबई और उसके उपनगरों की यातायात व्यवस्था में मुंबई मेट्रो 8 गोल्ड लाइन बड़ी क्रांति लेकर आएगा।