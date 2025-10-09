Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

34.89 km लंबी मुंबई-नवी मुंबई गोल्ड लाइन मेट्रो को मिली सैद्धांतिक मंजूरी, जानें- रूट और कब तक होगा तैयार

Mumbai Metro 8 Gold Line: मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक मेट्रो लाइन 8 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अब अपने अंतिम चरण में है।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 09, 2025

Mumbai Metro News

Mumbai Metro 8 Gold Line Update (File Photo/FB)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई मेट्रो लाइन-3 के अंतिम चरण का उद्घाटन करने के एक दिन बाद कफ परेड और आरे जेवीएलआर के बीच पूरा 33.5 किमी लंबा हिस्सा यात्रियों के लिए चालू हो गया। इस बीच, मुंबई और नवी मुंबई को सीधे जोड़ने वाला महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मेट्रो लाइन-8 (Mumbai Metro 8 Gold Line) को लेकर अहम अपडेट है।

मिली जानकारी के मुताबिक, मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक मेट्रो लाइन 8 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अब अपने अंतिम चरण में है। महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना को पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

मुंबई मेट्रो-8 गोल्ड लाइन छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA T2) से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA T2) तक सीधे जुड़ेगी। इस रूट पर कुल 13 प्रमुख स्टेशन प्रस्तावित हैं। खासकर विमान यात्रियों के लिए यह मेट्रो बेहद उपयोगी साबित होगी क्योंकि दोनों प्रमुख एयरपोर्ट के बीच यात्रा तेज और सुविधाजनक होगी।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के अनुसार, गोल्ड लाइन मेट्रो की कुल लंबाई 34.89 किलोमीटर होगी। इसका 9.25 किलोमीटर हिस्सा भूमिगत और बाकि 25.64 किलोमीटर एलिवेटेड बनाने का प्रस्ताव है। यह मेट्रो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 से शुरू होगा।

इन 13 प्रमुख स्टेशनों के माध्यम से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी। ये हैं प्रस्तावित स्टेशन- छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 (T2), फीनिक्स मॉल (एलबीएस रोड), एसजी बर्वे मार्ग कुर्ला, लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT), 4. लोकमान्य टिळक टर्मिनस (LTT), बैंगनवाडी, मानखुर्द, वाशी, जुईनगर, नेरुल, सीवुड्स, सागर संगम, तारघर, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA T2)।

27 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) योजना के तहत कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। डीपीआर के अनुसार, गोल्ड लाइन मेट्रो का निर्माण कार्य 60 महीने यानी 5 वर्ष तक चलेगा। इसके प्रत्यक्ष निर्माण की शुरुआत जून 2026 में होने की संभावना है और इसके मई 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी जून 2031 से यह मेट्रो यात्रियों के लिए चालू हो सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि मुंबई और उसके उपनगरों की यातायात व्यवस्था में मुंबई मेट्रो 8 गोल्ड लाइन बड़ी क्रांति लेकर आएगा।

Updated on:

09 Oct 2025 07:51 pm

Published on:

09 Oct 2025 07:50 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 34.89 km लंबी मुंबई-नवी मुंबई गोल्ड लाइन मेट्रो को मिली सैद्धांतिक मंजूरी, जानें- रूट और कब तक होगा तैयार

