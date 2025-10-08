PM मोदी के मुंबई दौरे से पहले बड़ा तोहफा! दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी, लाखों यात्रियों को होगा फायदा

बता दें कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई इन परियोजनाओं का मकसद देश में बेहतर कनेक्टिविटी और सामान ढोने की व्यवस्था को आसान बनाना है। यह काम सभी संबंधित विभागों की साझा योजना और सलाह से किया जा रहा है। रेल मार्गों पर भीड़ कम करने और संचालन सुचारू रखने के लिए मल्टी-ट्रैकिंग की योजना लाई गई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में बनने वाली इन चार परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क में करीब 894 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। इस परियोजना से लगभग 3,633 गांवों तक संपर्क बढ़ेगा, जिनकी कुल आबादी करीब 85.84 लाख है।