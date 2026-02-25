मुंबई में घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन, 25 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, मंत्री बोले- ये ममता सरकार की गलती

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बांग्लादेशी नागरिक सीधे मुंबई नहीं पहुंचे थे। इन्होंने भारत में घुसपैठ के लिए कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और मिजोरम की सीमाओं का उपयोग किया। वहां से ये अलग-अलग समूहों में भारत के विभिन्न राज्यों में फैल गए। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए कई लोग पिछले छह से आठ वर्षों से भारत में रह रहे थे। इनमें से कुछ गुजरात और दिल्ली में भी रह चुके हैं।