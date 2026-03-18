18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर इनोवा कार पर पलटा कंटेनर, 3 लोगों की मौत, 4 घायल

Mumbai Pune Expressway Accident: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में खोपोली पुलिस स्टेशन में कंटेनर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 18, 2026

Mumbai Pune Expressway Road Accident Container Crash Innova in Khopoli

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर काल बनकर दौड़ा कंटेनर, इनोवा कार पर पलटने से 3 की मौत (Photo: X)

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में तीन से चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। अनियंत्रित कंटेनर ने कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी और बाद में एक इनोवा कार पर जाकर पलट गया। इस टक्कर की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनोवा कार कंटेनर के नीचे पूरी तरह दब गई।

कैसे हुआ हादसा?

मिली जानकारी के मुताबिक, आज सुबह करीब 10 बजे खोपोली में मुंबई की ओर जाने वाली लेन पर एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया। नियंत्रण खोने के बाद कंटेनर ने सड़क पर चल रहे कई वाहनों को टक्कर मार दी। इसके बाद कंटेनर एक इनोवा कार पर पलट गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इनोवा में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में कुल पांच वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं।

इनोवा कार हुई चकनाचूर, 3 दबे

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कंटेनर इतनी तेज गति में था कि चालक उसे संभाल नहीं पाया और उसने आगे चल रहे वाहनों को रौंदना शुरू कर दिया। बेकाबू कंटेनर बाईं ओर मुड़कर सीधे एक इनोवा कार पर जा गिरा, जिससे कार में सवार तीन लोगों की दबने की वजह से घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

इस दुर्घटना से एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। हादसे के तुरंत बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। कंटेनर के नीचे दबी कार से शवों को निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। घायल हुए 3 से 4 लोगों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है।

क्रेन की मदद से निकाला गया शव

पुलिस ने इस मामले में मृतकों की पहचान कर ली है, जिनके नाम अंबादास दामू पेटारे, श्रीकांत अनंत जाधव और प्रमोद संतोष पवार हैं। खोपोली पुलिस स्टेशन में कंटेनर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

इस दुर्घटना के कारण एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया था। हालांकि, पुलिस और प्रशासन की तत्परता से स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में लाया गया और ट्रैफिक दोबारा शुरू किया गया। पुलिस ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Mar 2026 05:20 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर इनोवा कार पर पलटा कंटेनर, 3 लोगों की मौत, 4 घायल

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्या मोनालिसा-फरमान की बढ़ेंगी मुश्किलें, मां-बाप ने दर्ज कराई ‘लव ज‍िहाद’ की श‍िकायत

Monalisa Marriage Controversy
मनोरंजन

अश्लील गाने पर हुए विवाद के बाद नोरा फतेही ने तोड़ी चुप्पी, मेकर्स पर भड़कीं डांसर, बोलीं- मैंने परफॉर्म नहीं किया

Nora Fatehi Reacts On Vulgar Song Controversy
बॉलीवुड

लोकसभा में उठा नोरा फतेही के अश्लील गाने का मुद्दा , सरकार ने लगाया बैन, अश्विनी वैष्णव बोले- कुछ भी नहीं परोस सकते…

Nore fatehi sarke chunariya song government banned lok sabha ashwini vaishnaw freedom of speech
बॉलीवुड

मुंबई में अभिनेत्री के साथ सड़क पर हुई छेड़छाड़, वायरल वीडियो में दिखा खौफनाक मंजर

Nimisha Nair Harassment Case
बॉलीवुड

Dhurandhar 2 के फैंस को बड़ा झटका, साउथ में रद्द हुए फिल्म के पेड प्रीव्यू शोज, ये है बड़ी वजह

Dhurandhar 2 Telugu and Tamil Paid Premieres Cancelled this big reason only hindi version available
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.