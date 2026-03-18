मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर इनोवा कार पर पलटा कंटेनर, 3 लोगों की मौत, 4 घायल

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में तीन से चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। अनियंत्रित कंटेनर ने कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी और बाद में एक इनोवा कार पर जाकर पलट गया। इस टक्कर की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनोवा कार कंटेनर के नीचे पूरी तरह दब गई।