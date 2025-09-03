मुंबई, ठाणे, पुणे और नागपुर वालों के लिए खुशखबरी! कैबिनेट बैठक में इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें मुंबई में आणिक डेपो-वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया तक मेट्रो लाइन-11 को मंजूरी दी गई है, जिस पर 23,487 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होगा। पुणे में पिंपरी-चिंचवड से निगडी, स्वारगेट से कात्रज, वनाज से चांदणी चौक और रामवाडी से वाघोली तक मेट्रो के विस्तार को हरी झंडी मिली है। स्वारगेट-कात्रज रूट पर बिबवेवाडी और बालाजीनगर नामक दो नए स्टेशन बनाने के लिए भी 683 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही कात्रज स्टेशन को 421 मीटर दक्षिण की ओर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।