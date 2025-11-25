मुंबई में बन रहा है विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क ‘पाताल लोक’, शहर को मिलेगी ट्रैफिक से बड़ी राहत

फडणवीस ने वर्ली के NSCI डोम में रविवार को आयोजित बीजेपी के ‘यूथ कनेक्ट’ कार्यक्रम में कहा कि ट्रैफिक जाम मुंबई की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और इसी को कम करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर सड़क व टनल प्रोजेक्ट चला रही है। उन्होंने बताया कि अभी शहर की औसत वाहन गति 20 किमी प्रति घंटा है, जबकि पीक टाइम में यह घटकर 15 किमी प्रति घंटा ही रह जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुंबई का 60% ट्रैफिक बोझ सिर्फ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आ जाता है। इसी बोझ को कम करने के लिए सरकार अब हाईवे के समानांतर नई सड़कें और टनल तैयार कर रही है, ताकि ट्रैफिक कई रूट में बंट सके और वाहनों की चाल तेज हो सके। उन्होंने कहा कि जब नए अंडरग्राउंड टनल और सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी, तो कई रास्तों पर गाड़ियां 80 किमी प्रति घंटा की स्पीड से भी चल सकेंगी। इससे ट्रैवल के समय कम समय लगेगा।