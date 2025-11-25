Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

मुंबई में बन रहा है विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क ‘पाताल लोक’, शहर को मिलेगी ट्रैफिक से बड़ी राहत

मुंबई में ट्रैफिक खत्म करने के लिए सरकार बड़े अंडरग्राउंड टनल, नई सड़कें और मेट्रो नेटवर्क तैयार कर रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद शहर को स्थायी राहत मिलेगी।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

image

Harshita Saini

Nov 25, 2025

mumbai underground traffic project

मुंबई में बन रहा है विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क ‘पाताल लोक’ (Photo: IANS/File)

मुंबई की सबसे गंभीर समस्या हर दिन का भारी ट्रैफिक है, जिससे लोगों का काफी समय बर्बाद होता है। इसी परेशानी के खत्म करने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक उपाय निकालने का प्रयास कर रही है, जिससे आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट की पूरी तस्वीर बदल सकती है। अब जमीन के नीचे फैले एक विशाल सड़क नेटवर्क पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि सरकार मुंबई के ट्रैफिक को कम करने के लिए एक विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क, नई सड़कें, टनल और मेट्रो लाइनों पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने इस नेटवर्क को मुंबई का “पाताल लोक” कहा और दावा किया कि इसके बनने के बाद ट्रैफिक से शहर को स्थायी राहत मिलेगी।

अंडरग्राउंड रोड नेटवर्क से बढ़ेगी रफ्तार

फडणवीस ने वर्ली के NSCI डोम में रविवार को आयोजित बीजेपी के ‘यूथ कनेक्ट’ कार्यक्रम में कहा कि ट्रैफिक जाम मुंबई की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और इसी को कम करने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर सड़क व टनल प्रोजेक्ट चला रही है। उन्होंने बताया कि अभी शहर की औसत वाहन गति 20 किमी प्रति घंटा है, जबकि पीक टाइम में यह घटकर 15 किमी प्रति घंटा ही रह जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि  मुंबई का 60% ट्रैफिक बोझ सिर्फ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आ जाता है। इसी बोझ को कम करने के लिए सरकार अब हाईवे के समानांतर नई सड़कें और टनल तैयार कर रही है, ताकि ट्रैफिक कई रूट में बंट सके और वाहनों की चाल तेज हो सके। उन्होंने कहा कि जब नए अंडरग्राउंड टनल और सड़कें बनकर तैयार हो जाएंगी, तो कई रास्तों पर गाड़ियां 80 किमी प्रति घंटा की स्पीड से भी चल सकेंगी। इससे ट्रैवल के समय कम समय लगेगा।

इन बड़े प्रोजेक्ट्स से खत्म होगा ट्रैफिक

मुख्यमंत्री ने बताया कि मुंबई में कई बड़े प्रोजेक्ट पर एक साथ काम किया जा रहा है, जो भविष्य में शहर की यात्रा को पहले से बहुत आसान कर देंगे। इनमें ठाणे से बोरिवली तक बनने वाली अंडरग्राउंड टनल, मुलुंड से गोरगांव तक का नया अंडरग्राउंड मार्ग और बोरिवली से गोरगांव के बीच वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के समानांतर नई सड़क शामिल है। जब ये रूट तैयार हो जाएंगे, तो लोगों को लंबी दूरी तय करने में कम समय लगेगा और हाईवे पर भीड़ भी कम होगी।

इसके अलावा, वर्ली-वरी कनेक्टर ब्रिज को अटल सेतु से जोड़ा जा रहा है। इससे नवी मुंबई में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाना काफी आसान हो जाएगा। इसी तरह, ईस्टर्न फ्रीवे से चौपाटी की तरफ जाने वाला टनल मार्ग भी बन रहा है और इसका काम शुरू हो चुका है और इसके तीन साल में पूरा होने की उम्मीद है।

बीकेसी (BKC) से एयरपोर्ट तक जाने वाली अंडरग्राउंड टनल भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस टनल के बन जाने पर साउथ मुंबई से एयरपोर्ट पहुंचने में सिर्फ लगभग 20 मिनट लगेंगे। ये सभी प्रोजेक्ट शहर की कनेक्टिविटी बढ़ाने, ट्रैवल को तेज करने और लोगों का समय बचाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं।

2032 तक दिखने लगेंगे शहर में बड़े बदलाव

मुख्यमंत्री ने मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के हर साल डवलपमेंट के लिए एक लोंग टर्म योजना की भी घोषणा की, जिसमें शहर में हर साल 50 किलोमीटर नई मेट्रो लाइनें खोलना भी शामिल है। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा। उन्होंने दावा किया कि अगले पाँच सालों में शहर का चेहरा बदलने लग जाएगा और 2032 तक ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य मुंबई को पूरी तरह ट्रैफिक से फ्री करना है और आने वाले समय में सड़कें, टनल, मेट्रो और रेल, सभी मिलकर शहर की पूरे ट्रैवल सिस्टम को बदल देंगे और लोगों के लिए ट्रैवल करना पहले से आसान हो जाएगा।

Published on:

25 Nov 2025 09:28 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में बन रहा है विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क 'पाताल लोक', शहर को मिलेगी ट्रैफिक से बड़ी राहत

