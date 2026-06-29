अगस्त तक खुलेगा 24000 करोड़ में बना मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे, 4 घंटे में पूरा होगा 8 घंटे का सफर पूरा, MMR को बड़ा फायदा

निरीक्षण के दौरान सीएम फडणवीस ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के तहत विकसित की जा रही यह सड़क पालघर और उससे आगे के इलाकों की कनेक्टिविटी को काफी बेहतर बनाएगी। उन्होंने बताया कि यह एक्सप्रेसवे विरार-अलीबाग कॉरिडोर और अन्य प्रस्तावित मार्गों के साथ मिलकर मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में ट्रैफिक जाम की समस्या को काफी हद तक कम करेगा। इससे ठाणे जिले के शहरी इलाकों में ट्रक जैसे भारी वाहनों को नहीं जाना पड़ेगा और ट्रैफिक की समस्या कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि 31 अगस्त तक महाराष्ट्र के पूरे हिस्से को यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके पूरा होने से यात्रियों के साथ-साथ उद्योग और माल परिवहन क्षेत्र को भी बड़ा फायदा होगा।