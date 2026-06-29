महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 10वीं तक ‘मराठी’ अनिवार्य; नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

बता दें कि शिक्षा मंत्री ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों में छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को शामिल करने को लेकर भी एक बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि पहले अन्य शिक्षा बोर्डों (जैसे CBSE/ICSE) की किताबों में छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को केवल एक या डेढ़ कॉलम की जगह दी जाती थी। लेकिन अब, राज्य सरकार के प्रयासों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद इस पाठ्यक्रम का बड़ा विस्तार किया गया है। अब छात्रों को शिवाजी महाराज के जीवन, उनके संघर्ष और योगदान को और अधिक विस्तार से समझाने के लिए 22 पन्नों का विस्तृत इतिहास पढ़ाया जाएगा।