नसरापुर के दरिंदे को फांसी की सजा, डिप्टी सीएम शिंदे का बड़ा ऐलान- केतन अग्रवाल के हत्यारों को भी जल्द दिलाएंगे सजा

Nasrapur Case Verdict: पुणे की विशेष अदालत ने सोमवार को नसरापुर में तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी ठहराए गए 65 वर्षीय भीमराव कांबले को मौत की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह नसरापुर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर तेज गति से पूरी हुई, उसी तरह केतन अग्रवाल हत्याकांड समेत सुनियोजित हत्या और दुष्कर्म के मामलों का भी जल्द निपटारा कराया जाएगा। दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी।