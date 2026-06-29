नासिक में पति-पत्नी ने मटन के साथ खाई दही, एक ने तोड़ा दम, दूसरे की हालत नाजुक

Food Poisoning Case: महाराष्ट्र के नासिक (Nashik) जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बागलान तालुका के आखतवाडे गांव में मटन खाने के बाद बुजुर्ग किसान दंपती की अचानक तबियत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि दोनों ने मटन खाने के बाद दही भी खाई थी। जिसके कुछ देर बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 68 वर्षीय द्वारकाबाई की मौत हो गई। वहीं उनके 78 वर्षीय पति शांताराम की हालत गंभीर बनी हुई है। शांताराम का इलाज मालेगांव के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है।