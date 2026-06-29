कार होने पर भी 90 km स्कूटर चलाकर लोहगढ़ किला आया था चेतन, सिया की वजह से केतन को जल्दी मार डाला!

जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने इंटरनेट पर हत्या करने और उसे दुर्घटना जैसा दिखाने के तरीकों की जानकारी जुटाई थी। पुलिस के अनुसार, मई के अंत तक दोनों ने पूरी साजिश तैयार कर ली थी। इतना ही नहीं, पुलिस के हाथ कोई डिजिटल सबूत न लगे, इसके लिए दोनों ने पहले से ही तय कर लिया था कि व्हाट्सएप पर कौन से मैसेज डिलीट करने हैं और कौन से रहने देने हैं। जांच में सामने आया है कि दोनों ने उसी योजना के मुताबिक अपने चैट और डिजिटल गतिविधियों को संभालकर रखा। आरोपियों की कोशिश थी कि पूरी वारदात एक हादसा लगे और किसी को हत्या का शक न हो। फिलहाल जांच एजेंसी दोनों के मोबाइल फोन और कॉल रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है।