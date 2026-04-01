मुंबई में 22-23 अप्रैल को पानी की कटौती, इन इलाकों में नहीं आएगा BMC का पानी

बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे पहले से पानी का पर्याप्त भंडारण कर लें और जरूरत के हिसाब से ही पानी का इस्तेमाल करें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। इसके साथ ही सलाह दी है कि आपूर्ति बहाल होने के बाद अगले 4-5 दिनों तक पीने के पानी को उबालकर और छानकर ही पिएं।