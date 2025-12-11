11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

मुंबई

मुंबई के हजारों घरों में 12-13 दिसंबर को नहीं आएगा पीने का पानी, जानें कब और किन इलाकों में होगी कटौती

Mumbai Water Cut Alert : मुंबई के हजारों लोगों को शुक्रवार और शनिवार को पानी की कटौती का सामना करना पड़ेगा। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे पर्याप्त पानी जमा करके रखें और सावधानी से इसका उपयोग करें।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 11, 2025

Mumbai Water Cut update

मुंबई में दो दिन पानी कटौती (Photo: BMC)

मुंबई में रहने वाले हजारों लोगों के लिए जरूरी खबर! बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) एक बड़ी पाइपलाइन को जोड़ने का काम करने वाली है, जिसकी वजह से शहर के कई हिस्सों में दो दिनों तक पानी सप्लाई प्रभावित होगी। शहर के तीन प्रमुख वॉर्डों के पूर्व (K East), एच पूर्व (H East) और जी उत्तर (G North) में 24 घंटे के लिए पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी।

बीएमसी ने लोगों से कहा है कि वे पहले से पानी जमा कर लें और इस अवधि में जरूरी एहतियात बरतें। यह काम 12 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शुरू होकर 13 दिसंबर को सुबह 9 बजे तक चलेगा। इस दौरान, प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को पानी स्टोर करने की सलाह दी गई है।

कौन से वॉर्ड होंगे प्रभावित?

के पूर्व (K East Ward): अंधेरी, जोगेश्वरी, विलेपार्ले पूर्व के हिस्से

एच पूर्व (H East Ward): बांद्रा पूर्व, खार पूर्व और सांताक्रूज़ पूर्व के हिस्से

जी उत्तर (G North Ward): धारावी, कोलीवाड़ा, माहिम और दादर के हिस्से

आपके इलाके में कब रहेगा पानी बंद?

पानी की कटौती 12 और 13 दिसंबर को अलग-अलग समय पर होगी-

जी उत्तर वॉर्ड (G North)

12 दिसंबर को नहीं आएगा पानी: धारावी लूप मार्ग, ए. के. जी. नगर, धारावी मुख्य मार्ग, गणेश मंदिर मार्ग, दिलीप कदम मार्ग, जैस्मीन माइल रोड, माहिम फाटक।

13 दिसंबर को नहीं आएगा पानी: जैस्मीन माइल रोड, माटुंगा वर्कर्स कॉलोनी, संत रोहिदास मार्ग, 60 फीट मार्ग, 90 फीट मार्ग, संत कक्कैया मार्ग, एम. पी. नगर धोरवडा, महात्मा गांधी मार्ग।

के पूर्व वॉर्ड (K East)

12 दिसंबर को पानी बंद: विजयनगर मरोल, मिलिटरी रोड, वसंत ओएसिस, गावदेवी, मरोल गांव, चर्च रास्ता, हिल व्यू सोसायटी, कदमवाडी, भंडारवाडा, उत्तम ढाबा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सिप्ज (SEEPZ), मुलगांव डोंगरी, एमआईडीसी मार्ग 1 से 23, ट्रान्स अपार्टमेंट, कोंडिविटा, महेश्वरी नगर, उपाध्याय नगर, ठाकुर चाल, सालवे नगर, भवानी नगर, दुर्गा पाड़ा, मामा गैराज, चकाला, प्रकाशवाड़ी, गोविंदवाड़ी, मालपा डोंगरी क्रमांक 1 और 2, हनुमान नगर, मोटा नगर, शिवाजी नगर, मुकुंद अस्पताल, तकनीकी विभाग, लेलेवाड़ी, इंदिरा नगर, एयरपोर्ट रोड क्षेत्र, चिमटपाड़ा, सागबाग, मरोल औद्योगिक क्षेत्र आदि इलाकों में 12 दिसंबर को पानी की आपूर्ति बंद रहेगी।

13 दिसंबर को पानी बंद: ओमनगर, कांतीनगर, राजस्थान कॉलोनी, साईनगर (तकनीकी क्षेत्र), सहारगांव, सुतारपाखडी।

वहीँ, 12 दिसंबर को कोलडोंगरी, पुरानी पुलिस गली, विजयनगर (सहार रास्ता), मोगरपाडा में कम दबाव से पानी की आपूर्ति (Low Pressure) होगी।

एच पूर्व वॉर्ड (H East)

12 दिसंबर को पानी बंद: पूरा बीकेसी परिसर और मोतीलाल नगर।

13 दिसंबर को पानी बंद: प्रभात कॉलोनी, टीस-तीन, आग्रीपाडा, कलीना, सीएसटी रोड, हंसबुरगा मार्ग, विद्यापीठ, तीन बंगला, शांतिलाल कंपाउंड, पटेल कंपाउंड, गोलीबार मार्ग, खार सब-वे से खेरवाडी, नवापाडा, बेहराम नगर, ए. के. मार्ग, सरकारी कॉलोनी बांद्रा (पूर्व)।

मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शहर के निवासियों से अपील की है कि वे कटौती की अवधि के लिए पर्याप्त पानी जमा करके रखें और इस दौरान पानी का उपयोग संयम से करें ताकि कम से कम परेशानी हो।

Updated on:

11 Dec 2025 03:44 pm

Published on:

11 Dec 2025 03:43 pm

