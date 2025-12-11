मुंबई के हजारों घरों में 12-13 दिसंबर को नहीं आएगा पीने का पानी, जानें कब और किन इलाकों में होगी कटौती

12 दिसंबर को पानी बंद: विजयनगर मरोल, मिलिटरी रोड, वसंत ओएसिस, गावदेवी, मरोल गांव, चर्च रास्ता, हिल व्यू सोसायटी, कदमवाडी, भंडारवाडा, उत्तम ढाबा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सिप्ज (SEEPZ), मुलगांव डोंगरी, एमआईडीसी मार्ग 1 से 23, ट्रान्स अपार्टमेंट, कोंडिविटा, महेश्वरी नगर, उपाध्याय नगर, ठाकुर चाल, सालवे नगर, भवानी नगर, दुर्गा पाड़ा, मामा गैराज, चकाला, प्रकाशवाड़ी, गोविंदवाड़ी, मालपा डोंगरी क्रमांक 1 और 2, हनुमान नगर, मोटा नगर, शिवाजी नगर, मुकुंद अस्पताल, तकनीकी विभाग, लेलेवाड़ी, इंदिरा नगर, एयरपोर्ट रोड क्षेत्र, चिमटपाड़ा, सागबाग, मरोल औद्योगिक क्षेत्र आदि इलाकों में 12 दिसंबर को पानी की आपूर्ति बंद रहेगी।