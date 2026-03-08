मुंबई में 10 मार्च से पानी की कटौती! इन इलाकों में नहीं आएगा BMC का पानी

बीएमसी के अनुसार, यह काम मंगलवार 10 मार्च को सुबह 9 बजे से शुरू होकर बुधवार 11 मार्च को सुबह 9 बजे तक चलेगा। इस 24 घंटे की अवधि के दौरान 'पी पूर्व' और 'पी दक्षिण' वार्ड के कई इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी, जबकि कुछ हिस्सों में कम दबाव से आपूर्ति होगी।