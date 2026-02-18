मुंबई के हजारों घरों में पानी सप्लाई ठप! जानें किस इलाके में और कब तक रहेगी कटौती

मुख्य पाइपलाइन पर मीटर लगाने का उद्देश्य पानी के वितरण और उपयोग पर अधिक सटीक नियंत्रण रखना है। इससे भविष्य में पानी सप्लाई को अधिक व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी। इससे पानी की बर्बादी पर रोक लगाने और सप्लाई प्रबंधन में सुधार लाने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है।