18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

मुंबई

मुंबई के हजारों घरों में पानी सप्लाई ठप! जानें किस इलाके में और कब तक रहेगी कटौती

Mumbai Water Cut: मुख्य पाइपलाइन पर पानी का मीटर लगाने का काम किया जाएगा, इसके चलते कई इलाकों में पानी की सप्लाई अस्थायी रूप से बंद रहेगी।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 18, 2026

Mumbai BMC Water Cut update

मुंबई में आज पानी की कटौती (Photo: IANS/File)

मुंबई के कई इलाकों में आज पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। दरअसल विक्रोली में म्हाडा (MHADA) द्वारा एक अहम काम किया जाएगा। विक्रोली के कन्नमवार नगर इलाके में आज से मुख्य पानी की पाइपलाइन में मीटर लगाने का काम शुरू हो रहा है, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में पानी सप्लाई अस्थायी रूप से बंद रहेगी।

किस इलाके में होगी पानी की कटौती?

मिली जानकारी के अनुसार, विक्रोली पूर्व के कन्नमवार नगर परिसर में इमारत क्रमांक 192 के पास मुख्य पाइपलाइन पर मीटर स्थापित किया जा रहा है। यह काम म्हाडा प्राधिकरण की ओर से कराया जा रहा है।

काम के दौरान कन्नमवार नगर, विक्रोली पूर्व के पूरे इलाके में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। प्रशासन ने नागरिकों से पहले से आवश्यक मात्रा में पानी जमा करने और उसका सावधानीपूर्वक उपयोग करने की अपील की है।

कितने दिन बंद रहेगा पानी?

आज यानी 18 फरवरी को सुबह 10 बजे से पानी सप्लाई अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, काम पूरा होने तक जलापूर्ति बंद रहेगी। हालांकि कब तक पानी नहीं आएगा इसकी सटीक अवधि नहीं बताई गई है, लेकिन काम पूरा होते ही पानी सप्लाई पहले की तरह शुरू कर दी जाएगी।

क्यों लगाया जा रहा पानी का मीटर?

मुख्य पाइपलाइन पर मीटर लगाने का उद्देश्य पानी के वितरण और उपयोग पर अधिक सटीक नियंत्रण रखना है। इससे भविष्य में पानी सप्लाई को अधिक व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी। इससे पानी की बर्बादी पर रोक लगाने और सप्लाई प्रबंधन में सुधार लाने में मदद मिलेगी। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

