महाराष्ट्र में मुसलमानों का 5% आरक्षण खत्म, AIMIM का तंज- भाजपा सरकार ने दिया रमजान का तोहफा

गौरतलब हो कि फडणवीस सरकार की ओर से जारी निर्णय में साफ कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय को 23 दिसंबर 2014 से मिलने वाला 5% आरक्षण अब प्रभावी नहीं रहेगा। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मराठा और मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा फैसला लिया था। तब सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय को 16% और मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। जिससे राज्य में कुल आरक्षण का कोटा 73% तक पहुंच गया था। तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नसीम खान ने मंत्रिमंडल की बैठक में मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी।