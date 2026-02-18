18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र में मुसलमानों का 5% आरक्षण खत्म, AIMIM का तंज- भाजपा सरकार ने दिया रमजान का तोहफा

Muslim Reservation Maharashtra: महाराष्ट्र में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी एवं अर्ध-सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय को मिलने वाला 5 फीसदी आरक्षण खत्म कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 18, 2026

Devendra Fadnavis and Asaduddin Owaisi

देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी (Photo: IANS)

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मुस्लिम समुदाय को दिए गए 5 प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया है। ताजा आदेश के अनुसार, पूर्ववर्ती कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस (NCP) गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई इस आरक्षण प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक संशोधित शासन निर्णय (GR) और परिपत्र जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अब से मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान लागू नहीं रहेगा। फडणवीस सरकार के इस फैसले पर एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

फडणवीस सरकार ने जारी किया नया जीआर

महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग ने एक सरकारी आदेश (GR) जारी कर शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी एवं अर्ध-सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय को 5 फीसदी आरक्षण देने वाले अपने पूर्व के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है।

आरक्षण रद्द होने के बाद अब राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में मुस्लिम समुदाय को मिलने वाला 5 फीसदी विशेष कोटा समाप्त हो गया है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए अब तक जारी रहने वाली जाति प्रमाणपत्र वितरण और जाति वैधता (Caste Validity) की पूरी प्रक्रिया पर भी तत्काल प्रभाव से ब्रेक लग गया है।

AIMIM का तंज- रमजान का मिला तोहफा

एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने ‘एक्स’ पर लिखा, “महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय को दिया गया 5 प्रतिशत आरक्षण रद्द कर दिया है और इस तरह से रमजान का तोहफा दिया है।“ उन्होंने कहा कि यह आरक्षण उस समय दिया गया था, जब हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि मुस्लिम समुदाय में शिक्षा छोड़ने की दर सबसे अधिक है। इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय के लड़कों और लड़कियों से अपील है कि वे पढ़ाई बीच में न छोड़ें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।”

गौरतलब हो कि फडणवीस सरकार की ओर से जारी निर्णय में साफ कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय को 23 दिसंबर 2014 से मिलने वाला 5% आरक्षण अब प्रभावी नहीं रहेगा। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मराठा और मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा फैसला लिया था। तब सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय को 16% और मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। जिससे राज्य में कुल आरक्षण का कोटा 73% तक पहुंच गया था। तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नसीम खान ने मंत्रिमंडल की बैठक में मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी।

ये भी पढ़ें

Ladki Bahin Yojana: 62 लाख लाडली बहनों का कटा नाम, अभी भी इतने करोड़ लाभार्थी
मुंबई
Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Feb 2026 09:18 am

Published on:

18 Feb 2026 09:07 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र में मुसलमानों का 5% आरक्षण खत्म, AIMIM का तंज- भाजपा सरकार ने दिया रमजान का तोहफा

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sidharth Malhotra Father Death : सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता की निधन, इस बीमारी ने ली जान, मर्चेंट नेवी में थे कैप्टन

Sidharth Malhotra, Sidharth Malhotra Father Death, Sidharth Malhotra Father Death Reason,
स्वास्थ्य

कैंसर से जंग हार गईं प्रवीणा देशपांडे , दुनिया को कहा अलविदा, फैंस ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि

कैंसर से जंग हार गईं प्रवीणा देशपांडे , दुनिया को कहा अलविदा, फैंस ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि
बॉलीवुड

पिता के निधन से टूटे सिद्धार्थ मल्होत्रा ,श्रद्धांजलि देते समय इमोशनल नोट पढ़ आंखें हुईं नम

पिता के निधन से टूटे सिद्धार्थ मल्होत्रा ,श्रद्धांजलि देते समय इमोशनल नोट पढ़ आंखें हुईं नम
बॉलीवुड

मुंबई के हजारों घरों में पानी सप्लाई ठप! जानें किस इलाके में और कब तक रहेगी कटौती

Mumbai BMC Water Cut update
मुंबई

Ajit Pawar Death: विमान हादसे की जांच में आएगा नया मोड़? पत्नी सुनेत्रा पवार ने सीएम से कर दी बड़ी मांग

Ajit Pawar's plane crash
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.