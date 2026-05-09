Mumbai Watermelon Death Case: अब्दुल्ला को था किडनी रोग, पत्नी थायरॉइड से पीड़ित; रात में हालत बिगड़ते ही किसे किया कॉल?

Mumbai Watermelon Death Case: मुंबई के पायधुनी इलाके में डोकाडिया परिवार के चार सदस्यों की संदिग्ध मौत ने पूरी मुंबई को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना की लगातार जांच की जा रही है और आए दिन नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं। 'महाराष्ट्रा टाइम' की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस जांच में अब यह बात सामने आई है कि परिवार के मुखिया अब्दुल्ला किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और इसके लिए आयुर्वेदिक दवाएं ले रहे थे, जबकि उनकी पत्नी थायराइड से पीड़ित थीं। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल उस 'पहले कॉल' को लेकर उठ रहा है, जो रात में हालत बिगड़ने पर परिवार की ओर से किया गया था।