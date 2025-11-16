बेटे के पहले जन्मदिन पर भाजपा नेता की दिनदहाड़े हत्या, दहल उठा नागपुर

वृंदावन नगर के साहू मोहल्ला में रहने वाले सचिन साहू (Sonu Omprakash Sahu Murder) कबाड़ का व्यवसाय करते थे। पुलिस के अनुसार, शनिवार शाम वह बेटे के जन्मदिन की पार्टी के लिए समोसे का ऑर्डर देकर घर लौट रहे थे। तभी यशोधरा नगर के ईट भट्टा चौक पर दो मोटरसाइकिलों पर आए चार अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया। उनमें से दो हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए और फिर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।