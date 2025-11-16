Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

बेटे के पहले जन्मदिन पर भाजपा नेता की दिनदहाड़े हत्या, दहल उठा नागपुर

BJP Leader Murder in Nagpur: नागपुर में एक स्थानीय नेता की उस समय निर्मम हत्या कर दी गई जब वह अपने बेटे के पहले जन्मदिन की पार्टी के लिए खरीदारी करने गए थे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 16, 2025

Nagpur crime Police

नागपुर में स्थानीय नेता की बेरहमी से हत्या (Photo: IANS/File)

महाराष्ट्र के नागपुर में एक दर्दनाक वारदात ने पूरे शहर को हिला दिया। पुरानी रंजिश के चलते भाजपा के उत्तर नागपुर वार्ड अध्यक्ष सचिन उर्फ सोनू ओमप्रकाश साहू (40) की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना उस समय हुई जब साहू अपने बेटे के पहले जन्मदिन की तैयारियों का सामान खरदने गए थे।

वृंदावन नगर के साहू मोहल्ला में रहने वाले सचिन साहू (Sonu Omprakash Sahu Murder) कबाड़ का व्यवसाय करते थे। पुलिस के अनुसार, शनिवार शाम वह बेटे के जन्मदिन की पार्टी के लिए समोसे का ऑर्डर देकर घर लौट रहे थे। तभी यशोधरा नगर के ईट भट्टा चौक पर दो मोटरसाइकिलों पर आए चार अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया। उनमें से दो हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए और फिर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

घटना की जानकारी मिलते ही डीसीपी निकेतन कदम, यशोधरा नगर पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे। पंचनामा पूरा करने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मायो अस्पताल (Mayo Hospital) भेज दिया गया। शुरुआती जांच में सोनू पाजी नाम के एक व्यक्ति और उसके साथियों पर शक जताया जा रहा है। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है।

पीड़ित परिवार ने बताया कि गणेश उत्सव के दौरान सचिन का इलाके के एक परिवार से विवाद हुआ था। बाद में उसी परिवार ने उनके घर पर हमला भी किया था, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों ने आरोप लगाया कि अगर तब ठोस कार्रवाई की गई होती तो आज यह घटना नहीं होती।

नागपुर में दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जबकि शहर के लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Nov 2025 11:26 am

Published on:

16 Nov 2025 10:35 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / बेटे के पहले जन्मदिन पर भाजपा नेता की दिनदहाड़े हत्या, दहल उठा नागपुर

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजामौली की ‘Varanasi’ के इस 30 मिनट का सीक्वेंस, देख डर जाएंगे आप, जानें फिल्म कब देगी दस्तक

राजामौली की 'Varanasi' के इस 30 मिनट का सीक्वेंस, देख डर जाएंगे आप, जानें फिल्म कब देगी दस्तक
बॉलीवुड

सिंगर एकॉन के साथ फैंस ने की शर्मनाक हरकत! लाइव शो के दौरान उतार दी पैंट, वीडियो से मचा बवाल

Akon Fans pulled his pants in live show
बॉलीवुड

‘ये भारी बोझ मेरे सीने से हटे…’ ब्रेस्ट इम्प्लांट रिमूवल पर शर्लिन चोपड़ा ने सुनाई आपबीती

शर्लिन चोपड़ा
बॉलीवुड

‘फिल्मी अवॉर्ड में कच्छा पहन के चला जाऊंगा’, बॉलीवुड इंडस्ट्री से यूं नाराज हुए धर्मेंद्र

Dharmendra emotional
बॉलीवुड

दाऊद, ड्रग और बॉलीवुड का कनेक्शन: श्रद्धा-ओरी और अब्बास-मस्तान का नाम जुड़ा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.