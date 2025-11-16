बेटे के पहले जन्मदिन पर भाजपा नेता की दिनदहाड़े हत्या, दहल उठा नागपुर

नागपुर में स्थानीय नेता की बेरहमी से हत्या (Photo: IANS/File)
महाराष्ट्र के नागपुर में एक दर्दनाक वारदात ने पूरे शहर को हिला दिया। पुरानी रंजिश के चलते भाजपा के उत्तर नागपुर वार्ड अध्यक्ष सचिन उर्फ सोनू ओमप्रकाश साहू (40) की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना उस समय हुई जब साहू अपने बेटे के पहले जन्मदिन की तैयारियों का सामान खरदने गए थे।
वृंदावन नगर के साहू मोहल्ला में रहने वाले सचिन साहू (Sonu Omprakash Sahu Murder) कबाड़ का व्यवसाय करते थे। पुलिस के अनुसार, शनिवार शाम वह बेटे के जन्मदिन की पार्टी के लिए समोसे का ऑर्डर देकर घर लौट रहे थे। तभी यशोधरा नगर के ईट भट्टा चौक पर दो मोटरसाइकिलों पर आए चार अज्ञात लोगों ने उन्हें घेर लिया। उनमें से दो हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए और फिर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
घटना की जानकारी मिलते ही डीसीपी निकेतन कदम, यशोधरा नगर पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे। पंचनामा पूरा करने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मायो अस्पताल (Mayo Hospital) भेज दिया गया। शुरुआती जांच में सोनू पाजी नाम के एक व्यक्ति और उसके साथियों पर शक जताया जा रहा है। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है।
पीड़ित परिवार ने बताया कि गणेश उत्सव के दौरान सचिन का इलाके के एक परिवार से विवाद हुआ था। बाद में उसी परिवार ने उनके घर पर हमला भी किया था, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों ने आरोप लगाया कि अगर तब ठोस कार्रवाई की गई होती तो आज यह घटना नहीं होती।
नागपुर में दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जबकि शहर के लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे है।
