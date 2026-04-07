नागपुर में मिला विस्फोटकों का जखीरा: 200 मीटर पर जामा मस्जिद, 2 किमी दूर RSS मुख्यालय! मचा हड़कंप

पुलिस की प्रारंभिक जांच में एक चौंकाने वाला पहलू सामने आया है। संदेह जताया जा रहा है कि इन विस्फोटकों का संबंध नागपुर जिले के काटोल इलाके में स्थित एसबीएल (SBL) कंपनी में हुए पिछले विस्फोट से हो सकता है। पुलिस का अनुमान है कि कंपनी की उस घटना से जुड़ी विस्फोटक सामग्री को किसी ने साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से यहां फेंक दिया होगा। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।