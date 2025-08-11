पति की गुहार पर भी नहीं पसीजे लोग…भाई को राखी बांधने जा रही महिला के साथ दर्दनाक हादसा

हादसे के समय भारी बारिश हो रही थी। ट्रक की टक्कर से छिटककर दूर गिरी पत्नी को तड़पता देख पति ने मदद के लिए गुजरते वाहनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रुका। अंत में उसने अपनी पत्नी के शव को अपनी मोटरसाइकिल के पीछे बांधा और अपने घर वापस जाने लगा। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसी बीच पुलिस को हाईवे पर हुए हादसे की सूचना मिली। हालांकि जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तब तक अमित पत्नी का शव लेकर गायब हो चुका था। नागपुर पुलिस सूत्रों का कहना है कि पत्नी का शव बाइक पर बांधकर ले जा रहे अमित को खुमारी टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका।