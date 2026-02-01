मुंबई मेट्रो हादसे के बाद एक्शन मोड में सरकार, ठेकेदार और कंसल्टेंट पर 5 करोड़ का जुर्माना

हादसा दोपहर करीब 12:15 से 12:20 बजे के बीच मुलुंड फायर स्टेशन के पास पियर P196 के निकट हुआ, जहां जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के सामने मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा था। गिरता हुआ सीमेंट का स्लैब (लगभग 6x4 फीट का) सीधे एक चलते ऑटो-रिक्शा पर आ गिरा, जिससे वह पूरी तरह चकनाचूर हो गया। एक पास की स्कोडा कार भी इसकी चपेट में आई और उसका बोनट कुचल गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाके जैसी आवाज आई और सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड, पुलिस, बीएमसी और आपदा प्रबंधन टीमों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया।