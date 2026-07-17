नांदेड में सरकारी सिस्टम से परेशान था शिक्षक, दो मासूम बच्चों के साथ कार नदी में उतार दी; तीनों की हुई मौत

मिली जानकारी के अनुसार, आत्महत्या करने से ठीक पहले सुनील मोरे ने अपने एक साथी शिक्षक के साथ फोन पर बातचीत की थी, जिसका विवरण भी सामने आया है। फोन पर बातचीत के दौरान उनके सहयोगी ने उनसे हाथ जोड़कर विनती की थी कि हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे, तुम ऐसा कोई गलत कदम मत उठाओ।' इस पर सुनील मोरे ने बेहद हताश आवाज में कहा कि मेरे पास इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कई पुख्ता सबूत हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका। उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में खुलासा किया कि पिछले दो वर्षों से हदगांव के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और केंद्र प्रमुख अलग-अलग बहाने से उनकी जांच कर रहे थे और उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने स्टेटस में आरोपी अधिकारियों के नामों का भी स्पष्ट उल्लेख किया है।