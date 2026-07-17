महाराष्ट्र में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज: शनिवार को आंधी-बारिश का असर बढ़ेगा, अधिकांश जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का असर महाराष्ट्र पर दिखाई दे रहा है। इसी सिस्टम के कारण शुक्रवार से कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां शुरू हुई हैं और शनिवार को इसका दायरा और बढ़ सकता है। इस दौरान कई जिलों में मेघगर्जना, बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।