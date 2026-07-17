गंदगी ने डुबोई 110 साल पुरानी पारसी डेयरी फार्म की साख, फफूंदी और खुले में मिले कच्चे माल पर बड़ी कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की टीम ने 14 जुलाई को डेयरी परिसर का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान कई ऐसी खामियां मिलीं जिन्हें खाद्य सुरक्षा के लिहाज से गंभीर माना गया। निरीक्षण रिपोर्ट में बताया गया कि उत्पादन और स्टोरेज एरिया की दीवारों पर फफूंदी जमी हुई थी। इतना ही नहीं, कच्चा माल भी प्रभावित दीवारों के बिल्कुल पास सीधे फर्श पर रखा मिला, जिससे खाद्य सामग्री के दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है।