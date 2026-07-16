राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की जांच की उठाई मांग, दान घोटाला विवाद के बीच संजय राउत का बड़ा बयान

Devendra Fadnavis Sanjay Raut letter: शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने अयोध्या के राम मंदिर की तिजोरी से कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी पर सीधा निशाना साधा है। राउत ने मांग की है कि अगर यह कथित चोरी गोविंद गिरी के कार्यकाल के दौरान हुई है, तो उनकी भी गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर के फंड की सुरक्षा और खातों के रख-रखाव की प्राथमिक जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की ही होती है। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने मंदिर के वित्तीय प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाए।