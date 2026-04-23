नासिक में ‘अशोक खरात’ जैसा एक और पाखंडी, युवती से किया रेप, बोला- मुंह खोली तो रुद्राक्ष से नाश कर दूंगा

पीड़िता ने पहले अपने परिवार और फिर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (ANIS) के कार्यकर्ताओं को अपनी आपबीती सुनाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए समिति ने तुरंत जिला पुलिस अधीक्षक को सूचित किया। इसके बाद आरोपी महेश गिरी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। आशंका जताई जा रही है कि इस ढोंगी बाबा ने और भी कई महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया होगा। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।