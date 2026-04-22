नासिक के सप्तश्रृंगी देवी मंदिर में ‘चोरी’, गर्भगृह से 23 किलो चांदी गायब, मचा हड़कंप

अब तक जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि 15 सितंबर 2021 को ट्रस्ट ने चांदी को दिन के उजाले में मूल्यांकनकर्ता की मौजूदगी निकालने का प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन, अगले ही दिन ट्रस्ट के प्रबंधक सुदर्शन दहातोंडे की अनुपस्थिति में रात के समय गुपचुप तरीके से गर्भगृह की चांदी निकाल ली गई। प्रबंधक द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष और धर्मादाय आयुक्त को लिखे गए पत्र ने इस गुप्त कार्रवाई की पोल खोल दी है, जो अब इस मामले में सबसे बड़ा सबूत बनकर उभरा है।