राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में महाराष्ट्र ने मारी बाजी, दूसरे और तीसरे स्थान पर ये राज्य, CM फडणवीस हुए गदगद

केंद्र सरकार ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा कर दी है। साल 2024 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में महाराष्ट्र को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब मिला है। जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों, जिलों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की। यह घोषणा मंगलवार को नई दिल्ली स्थित श्रम शक्ति भवन में की गई।