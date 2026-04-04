नवी मुंबई को नए फ्लाईओवर का तोहफा, पाम बीच रोड से सायन-पनवेल हाईवे जुड़ा, पुणे जाना हुआ आसान

Navi Mumbai New Flyover: नवी मुंबई के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सेक्टर 17 वाशी स्थित पाम बीच रोड को सीधे सायन-पनवेल महामार्ग से जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित आर्म फ्लाईओवर (Arm Flyover) अब शुरू हो गया है। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से खासकर पुणे की ओर जाने वाले वाहन चालकों को लंबा घुमाव लेने से छुटकारा मिलेगा और यात्रा पहले से तेज और आसान हो जाएगी। इससे यात्रियों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।