नवी मुंबई को नए फ्लाईओवर का तोहफा, पाम बीच रोड से सायन-पनवेल हाईवे जुड़ा, पुणे जाना हुआ आसान

नवी मुंबई का आर्म फ्लाईओवर (Photo: X/@NaikSpeaks)
Navi Mumbai New Flyover: नवी मुंबई के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सेक्टर 17 वाशी स्थित पाम बीच रोड को सीधे सायन-पनवेल महामार्ग से जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित आर्म फ्लाईओवर (Arm Flyover) अब शुरू हो गया है। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से खासकर पुणे की ओर जाने वाले वाहन चालकों को लंबा घुमाव लेने से छुटकारा मिलेगा और यात्रा पहले से तेज और आसान हो जाएगी। इससे यात्रियों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।
इस नए फ्लाईओवर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब वाहन चालकों को सिग्नल पर रुकना नहीं पड़ेगा। सीधे कनेक्शन की वजह से ट्रैफिक बाधाएं कम होंगी और यात्रा का समय काफी घटेगा। रोजाना ऑफिस या काम के लिए सफर करने वाले लोगों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
यह फ्लाईओवर खासतौर पर वाशी, कोपरखैरणे और ऐरोली जैसे इलाकों से पुणे की ओर जाने वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। पहले जहां ट्रैफिक और सिग्नल के कारण देरी होती थी, अब यह सफर काफी सुगम हो जाएगा।
इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने किया। इस मौके पर नवी मुंबई महानगरपालिका की मेयर सुजाता पाटील और उपमेयर दशरथ भगत सहित महानगरपालिका के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC) द्वारा शहर विकास योजना के तहत बनाए गए इस फ्लाईओवर पर करीब 11.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पाम बीच रोड पर बढ़ती ट्रैफिक समस्या को कम करना और यात्रा को तेज बनाना है।
प्रशासन का मानना है कि इस फ्लाईओवर के शुरू होने से ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी घटेगी। साथ ही, यह प्रोजेक्ट भविष्य में बढ़ने वाले ट्रैफिक दबाव को संभालने में भी अहम भूमिका निभाएगा।
इस फ्लाईओवर के जरिए नवी मुंबई की ट्रैफिक व्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी। सीधा और तेज कनेक्शन मिलने से शहर में यातायात सुगम होगा और लोगों का कीमती समय बचेगा। प्रशासन का दावा है कि यह परियोजना आने वाले समय में शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग