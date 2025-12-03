3 दिसंबर 2025,

बुधवार

मुंबई

एनसीपी उम्मीदवार ने पत्नी के साथ की ईवीएम की पूजा, FIR होने पर बोले- मैं तो सिर्फ इंतजाम देख रहा था

एनसीपी (अजित पवार) नेता ने अपनी सफाई में कहा कि वह केवल व्यवस्था देखने के लिए मतदान केंद्र पर गए थे और वहां मौजूद कुछ लोगों ने पूजा की।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 03, 2025

NCP Kedar Deshpande FIR

नेताजी भूले मर्यादा...पत्नी के साथ की ईवीएम की पूजा (Photo: Video Grab)

महाराष्ट्र के पुणे जिले में भोर नगर परिषद चुनाव (Bhor Municipal Council Election) के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मतदान के दिन पोलिंग स्टेशन के भीतर पूजा करने के आरोप में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) उम्मीदवार केदार देशपांडे (Kedar Deshpande) और उनकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। देशपांडे का ईवीएम मशीन की पूजा करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

भोर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर अन्ना पवार ने इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया, "रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत के बाद हमने उम्मीदवार और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 221 और 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।"

क्या है पूरा मामला?

यह घटना मंगलवार को मतदान शुरू होने से ठीक पहले घटी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वार्ड 9बी से नगरसेवक पद के उम्मीदवार देशपांडे और उनकी पत्नी मतदान केंद्र के भीतर ईवीएम के पास पूजा करते हुए दिख रहे है।

रिटर्निंग ऑफिसर प्राजक्ता घोरपड़े ने पत्रकारों को बताया कि यह घटना सुबह मॉक पोल के बाद हुई थी और यह आचार संहिता (Model Code Of Conduct) का स्पष्ट उल्लंघन है। पुलिस को औपचारिक शिकायत दी गई।

हालांकि, केदार देशपांडे ने अपनी सफाई में कहा कि वह केवल व्यवस्थाएं देखने के लिए सुबह केंद्र पर गए थे, तभी कुछ मतदाता जमा हो गए और उन्होंने यह पूजा की। उन्होंने दावा किया कि किसी ने इस वीडियो को रिकॉर्ड करके गलत संदर्भ के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी दल के सदस्यों ने भी इसी तरह के अनुष्ठान किए थे, लेकिन उनका वीडियो सामने नहीं आया तो किसी को कुछ पता नहीं चला।

पोलिंग स्टाफ पर भी गिरेगी गाज

रिटर्निंग ऑफिसर प्राजक्ता घोरपड़े ने यह भी स्पष्ट किया कि इस घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले पोलिंग स्टाफ के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, पोलिंग ऑफिसर ने लिखित में स्पष्ट किया है कि उन्होंने और उनकी टीम ने देशपांडे और उनके सहयोगियों को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने जबरन पूजा की।

गौरतलब हो कि भोर का चुनाव राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, जहां मुख्य मुकाबला एनसीपी (अजित पवार) विधायक शंकर मानदेकर और पूर्व कांग्रेस विधायक संग्राम थोपटे समर्थित उम्मीदवारों के बीच है। संग्राम थोपटे हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं।

Updated on:

03 Dec 2025 08:36 pm

Published on:

03 Dec 2025 08:27 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / एनसीपी उम्मीदवार ने पत्नी के साथ की ईवीएम की पूजा, FIR होने पर बोले- मैं तो सिर्फ इंतजाम देख रहा था

