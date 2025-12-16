NCP: भाजपा को रोकने के लिए चाचा-भतीजा आये साथ! म्युनिसिपल चुनाव में करेंगे बड़ा खेला

इस बीच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे (Pune Election) और पिंपरी-चिंचवड (Pimpri Chinchwad Election) चुनावों को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित दादा की एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन पुणे और पिंपरी-चिंचवड में बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी एक-दूसरे के खिलाफ उतरेगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना पुणे और पिंपरी-चिंचवड में भाजपा के साथ रहेगी।