उसे भूल जा… समझाने के बाद भी नहीं माना युवक, विवाहिता से अवैध रिश्ते ने ले ली जान

मृतक युवक की पहचान सागर साहेबराव सोनवने के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, सागर के पिछले कुछ वर्षों से इलाके की एक विवाहित महिला के साथ अवैध संबंध थे। इस रिश्ते को लेकर गांव में पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। इसी बात को लेकर अनिल उर्फ शेट्टी ननवरे और संदीप बाविस्कर ने सागर को कई बार धमकाया भी था। आरोपियों ने सागर को कई बार चेतावनी दी थी कि वह महिला से दूरी बना ले, उसे भूल जाये, नहीं तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा।