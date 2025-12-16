16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

उसे भूल जा… समझाने के बाद भी नहीं माना युवक, विवाहिता से अवैध रिश्ते ने ले ली जान

Maharashtra Crime: मृतक युवक के एक शादीशुदा महिला के साथ पिछले कुछ सालों से अवैध संबंध थे। इस हत्याकांड के बाद जलगांव में हड़कंप मच गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 16, 2025

Love crime Maharashtra

विवाहिता से रिश्ते के चलते युवक की बेरहमी से हत्या (AI Image)

महाराष्ट्र के जलगांव जिले (Jalgaon News) से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां अवैध संबंधों के चलते एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह घटना जलगांव शहर से सटे निमखेडी शिवार में हुई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस जांच में साफ हो गया है कि यह हत्या विवाहिता से नाजायज संबंधों के विवाद के चलते हुई है।

इश्क, धमकी और कत्ल...

मृतक युवक की पहचान सागर साहेबराव सोनवने के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, सागर के पिछले कुछ वर्षों से इलाके की एक विवाहित महिला के साथ अवैध संबंध थे। इस रिश्ते को लेकर गांव में पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। इसी बात को लेकर अनिल उर्फ शेट्टी ननवरे और संदीप बाविस्कर ने सागर को कई बार धमकाया भी था। आरोपियों ने सागर को कई बार चेतावनी दी थी कि वह महिला से दूरी बना ले, उसे भूल जाये, नहीं तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा।

रविवार की शाम को भी इसी बात पर उनमें तीखी बहस हुई और सागर को जान से मारने की धमकी दी गई। लेकिन सागर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। रात करीब 10 बजे आरोपियों ने उसे इलाके के राम मंदिर परिसर में मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही सागर वहां पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उस पर लोहे के रॉड और धारदार हथियार से हमला कर दिया।

उसके सिर पर बार-बार वार किए। उसका सिर पूरी तरह कुचल गया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से खून से लथपथ हालत में सागर को सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस जघन्य घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही पूरी साजिश का खुलासा किया जाएगा।

इस हत्याकांड ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अवैध संबंध किस हद तक खतरनाक साबित हो सकते हैं। अनैतिक संबंध न केवल परिवारों को तबाह करते हैं, बल्कि जानलेवा भी साबित होते हैं।

ये भी पढ़ें

लोन रिकवरी एजेंट को कार में बांधकर जिंदा जलाया, महाराष्ट्र के लातूर में सनसनीखेज हत्याकांड
मुंबई
Loan recovery agent burned alive in Maharashtra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Dec 2025 02:28 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / उसे भूल जा… समझाने के बाद भी नहीं माना युवक, विवाहिता से अवैध रिश्ते ने ले ली जान

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र के बाद पहली बार पब्लिक इवेंट में दिखे सनी देओल, ‘बॉर्डर 2’ का टीजर हुआ लॉन्च

Border 2 Teaser Out
मनोरंजन

फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025 में किस-किस ने लूटी महफिल? हर तरफ हो रही है इस यंग एक्टर की चर्चा

Filmfare OTT Awards 2025 Winner
OTT

1 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए बुजुर्ग को कार में जिंदा फूंका, गर्लफ्रेंड की वजह से फूटा भांडा

Maharashtra Brutal murder
मुंबई

‘ऐसे डॉक्टरों से सावधान रहें…’, रकुल प्रीत सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर की क्रिप्टिक पोस्ट

Rakul Preet Singh
बॉलीवुड

तान्या मित्तल संग अफेयर की अफवाहों पर अमाल मलिक ने तोड़ी चुप्पी

Amaal Malik Patience Breaks
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.