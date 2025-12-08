एनसीपी महिला प्रदेश उपाध्यक्ष की सड़क हादसे में मौत, 10 दिन पहले भाजपा को कहा था अलविदा

गीताताई हिंगे (Photo: X/@MilindNarote)
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों से एक अत्यंत दुखद खबर सामने आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष गीताताई हिंगे का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। यह हादसा तब हुआ जब वह नागपुर से गढ़चिरौली की ओर आ रही थीं। उनके निधन से एनसीपी (अजित पवार गुट) को गढ़चिरौली में बड़ा झटका लगा है।
गीताताई हिंगे गढ़चिरौली की राजनीति में एक सक्रिय और महत्वपूर्ण चेहरा थीं। इससे पहले वह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में थीं। उन्होंने बीजेपी में जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री जैसे कई प्रमुख पदों पर काम किया था।
नगर परिषद चुनाव के ठीक पहले बीजेपी द्वारा टिकट न दिए जाने के कारण उन्होंने पिछले महीने 26 नवंबर को बीजेपी छोड़ दी और अजित पवार की एनसीपी में शामिल हो गई थीं। एनसीपी में शामिल होते ही उन्हें तुरंत महिला प्रदेश उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद सौंपा गया।
राजनीतिक कामों के साथ-साथ गीताताई सामाजिक क्षेत्र में भी हमेशा आगे रहीं। वह 'आधार विश्व फाउंडेशन' की अध्यक्ष थीं। इस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने कई जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता की। खासकर कोविड महामारी के कठिन समय में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पहल करते हुए बड़े पैमाने पर लोगों की मदद की थी।
गीताताई हिंगे के असामयिक निधन से गढ़चिरौली शहर ने एक ऊर्जावान, उत्साही और सामाजिक रूप से उन्मुख नेता खो दिया है। फिलहाल पुलिस इस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
महाराष्ट्र बीजेपी की महिला अध्यक्ष चित्रा वाघ ने गीताताई हिंगे के निधन पर गहरा दुख जताया है और ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, “यह अत्यंत दुखद घटना है। मुझे गढ़चिरौली की मेरी सहकर्मी गीताताई हिंगे के आज निधन की सूचना मिली। ईश्वर उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और गीताताई की आत्मा को शांति मिले, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं।“
