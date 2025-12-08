एनसीपी महिला प्रदेश उपाध्यक्ष की सड़क हादसे में मौत, 10 दिन पहले भाजपा को कहा था अलविदा

महाराष्ट्र बीजेपी की महिला अध्यक्ष चित्रा वाघ ने गीताताई हिंगे के निधन पर गहरा दुख जताया है और ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, “यह अत्यंत दुखद घटना है। मुझे गढ़चिरौली की मेरी सहकर्मी गीताताई हिंगे के आज निधन की सूचना मिली। ईश्वर उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और गीताताई की आत्मा को शांति मिले, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं।“