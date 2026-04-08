14 महीने कोमा में रहने के बाद महाराष्ट्र की नीलम शिंदे का अमेरिका में निधन, पिता ने पूरी की आखिरी इच्छा

महाराष्ट्र के सतारा जिले के उमरज की रहने वाली 35 वर्षीय छात्रा नीलम तानाजी शिंदे का अमेरिका में निधन हो गया। वह पिछले करीब 14 महीनों से कोमा में थीं। पिछले साल फरवरी में हुए हिट-एंड-रन हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं, जिसके बाद से वह कभी होश में नहीं आ सकीं। इस हादसे में उनके सिर और पैरों में गंभीर चोट आई थी। नीलम का तब से ही कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था।