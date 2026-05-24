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NEET paper leak: ‘मंत्र सिद्ध जल’ छिड़ककर नंबर बढ़ाने का दावा, आरोपी शिवराज मोटेगांवकर का वीडियो वायरल, अब ED का शिकंजा

Viral Video Sprinkling Holy Water: NEET पेपर लीक मामले के आरोपी और लातूर के RCC इंस्टीट्यूट के संचालक शिवराज मोटेगांवकर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह नंबर बढ़ाने के नाम पर छात्रों पर जल छिड़क रहा है। अब CBI के बाद ED भी उस पर शिकंजा कसने की तैयारी में है।

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मुंबई

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Imran Ansari

May 24, 2026

NEET Paper Leak Case

'मंत्र सिद्ध जल' छिड़ककर नंबर बढ़ाने का दावा

NEET paper leak: नीट (NEET) परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की गिरफ्त में आए मुख्य आरोपियों में से एक शिवराज मोटेगांवकर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब सोशल मीडिया पर उसका एक बेहद हैरान और विचलित करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। यह वीडियो सामने आने के बाद छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इस रैकेट का एक और अजीबोगरीब चेहरा दुनिया के सामने आया है। बता दें कि आरोपी शिवराज मोटेगांवकर लातूर (महाराष्ट्र) के प्रसिद्ध 'RCC इंस्टीट्यूट' का संचालक है, जिसे पेपर लीक मामले में मुख्य भूमिका निभाने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है।

छात्रों पर छिड़क रहा था 'चमत्कारी जल'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आरोपी कोचिंग संचालक शिवराज मोटेगांवकर एक अजीबोगरीब और अंधविश्वास से भरी हरकत करता नजर आ रहा है। वीडियो में वह हाथ में एक कलश लेकर अपने 'RCC इंस्टीट्यूट' के छात्र-छात्राओं पर कोई तथाकथित 'मंत्र सिद्ध जल' (चमत्कारी पानी) छिड़कता हुआ दिख रहा है।

हैरानी की बात यह है कि मोटेगांवकर वीडियो में छात्रों और उनके अभिभावकों के सामने सरेआम यह दावा भी कर रहा है कि इस जल के छिड़काव से छात्रों की बुद्धि तेज होगी और मुख्य परीक्षा में उनके नंबर (Marks) बढ़ जाएंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर जमकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह शिक्षा के नाम पर बच्चों को गुमराह किया जा रहा था।

CBI के बाद अब ED की एंट्री

इस अंधविश्वास के खेल के पीछे करोड़ों रुपये के काले धन का बड़ा साम्राज्य छिपा हुआ था। एजेंसी सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई की कानूनी कार्रवाई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी शिवराज मोटेगांवकर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत अपनी जांच शुरू करने की तैयारी में है।

सीबीआई को अपनी अब तक की जांच में मोटेगांवकर और उसके संस्थान से जुड़े कई संदिग्ध बैंक अकाउंट्स और भारी-भरकम पैसों के लेन-देन (Transactions) की डिटेल्स मिली हैं। सीबीआई द्वारा साझा की गई इन्हीं वित्तीय जानकारियों के आधार पर ईडी जल्द ही इस मामले में केस दर्ज कर वित्तीय धोखाधड़ी की कड़ियों को खंगालेगी।

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Published on:

24 May 2026 05:45 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / NEET paper leak: ‘मंत्र सिद्ध जल’ छिड़ककर नंबर बढ़ाने का दावा, आरोपी शिवराज मोटेगांवकर का वीडियो वायरल, अब ED का शिकंजा

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