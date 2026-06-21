NEET Exam: 1:30 बजे बंद हुए गेट, मिनट भर की देरी से छूटी परीक्षा; मुंबई में हंगामा, बेंगलुरु में ग्रिल फांदकर अंदर घुसीं छात्राएं

NEET UG 2026 Late Entry: मुंबई के परेल इलाके में स्थित महर्षि दयानंद कॉलेज के बाहर उस समय भारी तनाव फैल गया, जब दो नीट उम्मीदवारों को लेट आने के कारण प्रवेश देने से साफ मना कर दिया गया। कॉलेज प्रशासन ने एनटीए के नियमों का सख्त हवाला देते हुए ठीक 1:30 बजे मुख्य गेट बंद कर दिया। परीक्षा से वंचित रहने वाले छात्रों में एक कुर्ला और दूसरा मुंबई के पास डोंबिवली इलाके का रहने वाला है। सालभर की मेहनत पर पानी फिरता देख छात्रों और उनके परिजनों ने कॉलेज के बाहर जमकर हंगामा किया और मिन्नतें कीं, लेकिन प्रशासन ने गेट नहीं खोला।