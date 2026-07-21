NEET 2026 री-एग्जाम पर भी विवाद: 522 नंबर का दावा, स्कोरकार्ड में मिले सिर्फ 95; छात्र पहुंचा बॉम्बे हाईकोर्ट

उधर, लखनऊ की प्रतिभा त्रिवेदी को प्रोविजनल आंसर की से मिलान के बाद करीब 640 अंक मिलने की उम्मीद थी लेकिन उन्हें केवल 38 अंक ही मिले। उन्होंने कहा कि वे NTA को तीन बार ईमेल कर चुकीं हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रांची के लक्ष्य सिंह ने दावा किया कि उनके हिसाब से स्कोर 660 था लेकिन आधिकारिक नतीजों में सिर्फ 116 अंक दिखाए गए। इन आरोपों के बीच एनटीए ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जवाब दिया। एजेंसी ने कहा कि वेरिफिकेशन के लिए छात्रों द्वारा जमा की गई कई ओएमआर शीट में छेड़छाड़ पाई गई है। एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी कि जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें।