मुंबई को सौगात: 6 जून से खुलेगा मृणालताई गोरे फ्लाईओवर एक्सटेंशन, पश्चिमी उपनगर में घटेगा ट्रैफिक

करीब 750 मीटर लंबे और चार लेन वाले इस फ्लाईओवर के जरिए राम मंदिर और गोरेगांव के बीच सीधी कनेक्टिविटी होगी, जिससे रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों का समय बचेगा और ट्रैफिक से राहत मिलेगी। वर्तमान में गोरेगांव में रेलवे क्रॉसिंग और आसपास के मार्गों पर अक्सर लंबा जाम देखने को मिलता है। नई कनेक्टिविटी से वाहन चालकों को वैकल्पिक और तेज मार्ग मिलेगा, जिससे यात्रा का समय कम होगा।