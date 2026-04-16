Weather Alert: महाराष्ट्र में अगले 3-4 दिन पड़ेगी भीषण गर्मी, 18 अप्रैल के बाद तूफानी बारिश के आसार

महाराष्ट्र में इस हफ्ते भीषण गर्मी का कहर देखने को मिलेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई क्षेत्रों में हीटवेव और उमस भरी गर्मी की चेतावनी जारी की है। साथ ही नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में तापमान में काफी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि इस सप्ताह के अंत तक मौसम करवट लेगा और आंधी-तूफान के साथ बारिश की उम्मीद है।