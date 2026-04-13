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बीच सड़क पर मची चीख-पुकार, 9 लोगों की हो गई मौत; कल्याण में डंपर और ईको कार की टक्कर

Accident News: महाराष्ट्र के कल्याण में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक डंपर और ईको कार की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। अन्य दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ठाणे के पुलिस अधीक्षक (एसपी) डीएस स्वामी ने घटना की पुष्टि की है।

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मुंबई

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Imran Ansari

Apr 13, 2026

फोटो- IANS

Accident News:महाराष्ट्र के कल्याण से दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। दरअसल, यहां पर तेज रफ्तार डंपर और ईको कार की जोरदार टक्कर में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस-प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य में जुट गई। ठाणे के पुलिस अधीक्षक डीएस स्वामी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घायलों का इलाज जारी है और मामले की जांच की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, कल्याण में यह दुर्घटना कल्याण-मुरबाड मार्ग पर रायता पुल के पास सुबह करीब 11 बजे हुई। बताया गया कि ईको कार में कुल 12 लोग सवार थे। यह कार मुरबाड़ जा रही थी। हालांकि, कल्याण के नजदीक रायता पुल के पास कार डंपर से भिड़ गई। हादसा इतना भयंकर था कि ईको कार के परखच्चे उड़ गए।

लोगों ने शवों को निकाला बाहर

दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों की भीड़ भी जुट गई। आनन-फानन पुलिस को घटना की सूचना दी गई। टिटवाला पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। वहीं, कार से शवों को बाहर निकाला गया।

पुलिस का बयान

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस टक्कर के कारण टिटवाला-कल्याण मार्ग पर रायता पुल के पास राजमार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे इलाके में वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि घायलों को इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती रिपोर्ट से पता चला कि दुर्घटना में आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल, पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि तेज गति या वाहन पर से नियंत्रण खो देना इस दुर्घटना का कारण हो सकता है।

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Published on:

13 Apr 2026 02:26 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / बीच सड़क पर मची चीख-पुकार, 9 लोगों की हो गई मौत; कल्याण में डंपर और ईको कार की टक्कर

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