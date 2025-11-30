Mumbai: प्लेटफॉर्म पर नहीं मिला टॉयलेट, तो एक्सप्रेस में चढ़ी एनआरआई महिला…हुई मौत

मिली जानकारी के मुताबिक, हाल ही में लंदन से आया परिवार अंबरनाथ से लोकल ट्रेन लेकर दादर उतरा था और उन्हें आगे मुंबई एयरपोर्ट के लिए दूसरी लोकल ट्रेन पकड़नी थी। शुरुआती जांच से पता चला है कि महिला को डायबिटीज थी और प्लेटफॉर्म पर शौचालय न दिखने के कारण वह बेटे के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक मेल एक्सप्रेस के कोच में टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए चढ़ गईं। इसके बाद जैसे ही वह नीचे उतरने लगी, ट्रेन चल पड़ी। साथ में मौजूद बेटे ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन महिला फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के गैप में गिर गई और बुरी तरह घायल हो गई।