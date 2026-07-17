उन्होंने अक्षय कुमार के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए कहा, "मैंने अक्षय से कहा कि नहीं, यह वह फिल्म नहीं है जिसकी मैंने कल्पना की थी। मेरी कहानी में भगवान का कोई रोल ही नहीं था। अक्षय ने मुझे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं इस स्क्रिप्ट के साथ शुरुआत से जुड़ा हुआ था। मुझे पता था कि इसे कैसा होना चाहिए था, इसलिए मैंने सम्मानपूर्वक खुद को इस फिल्म से अलग कर लिया।" आखिरकार, फिल्म में परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी ने पिता का किरदार निभाया, जबकि अक्षय कुमार भगवान शिव के दूत के रूप में नजर आए।