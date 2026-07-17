Bhuvan Bam On Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 19 दिनों से चल रही सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को लेकर इस वक्त देश में बहस जारी है। कई लोग सोनम के समर्थन में हैं तो कई लोगों का ये भी कहना है कि उनकी भूख हड़ताल से देश का सिस्टम बदलने वाला नहीं है। इसी बीच यूट्यूबर ने हाल ही में सोनम के समर्थन में एक पोस्ट किया था। भुवन बाम के पोस्ट के बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जाने लगा था। अब इसी ट्रोलिंग और मिल रहे हेट कमेंट्स पर उन्होंने करारा जवाब दे दिया है। भुवन बाम ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।