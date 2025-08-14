लाडली बहनों को झटका! 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के नाम कटे, सामने आई ये वजह

महिला एवं बाल विकास विभाग ने संदिग्ध अपात्र आवेदकों की एक सूची तैयार की है और जमीनी स्तर पर जांच शुरू की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले की रिपोर्टों में सामने आया था कि लगभग 14,000 पुरुषों ने 10 महीनों में 21 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान इस योजना के तहत प्राप्त किया था। जबकि पुरुष इस योजना के लिए पात्र ही नहीं है। वहीँ, एक अन्य जांच में 2,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को भी योजना का अनुचित लाभ उठाते पाया गया। सरकार फर्जीवाड़ा कर लाभ लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।