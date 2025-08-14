Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

लाडली बहनों को झटका! 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के नाम कटे, सामने आई ये वजह

Maharashtra Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के संदिग्ध अपात्र आवेदकों की एक सूची महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई है। अब तक योजना के लाभार्थियों को 13 किस्तों में कुल 19,500 रुपये मिल चुके हैं।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 14, 2025

Ladli Behna Yojana Updates
Ladki Bahin Yojna Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) के लाभार्थियों का सत्यापन शुरू किया गया है। इस दौरान हजारों अपात्र महिलाओं के आवेदन रद्द किए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी सेविकाएं घर-घर जाकर लाभार्थी महिलाओं का सत्यापन कर रही हैं और यह देख रही हैं कि वे सभी निर्धारित मानदंडों में फिट बैठती हैं या नहीं। इस बीच, अब छत्रपति संभाजीनगर में करीब 1 लाख 4 हजार महिलाएं पात्रता मानदंडों पर खरी नहीं उतरी हैं। इसलिए उनके आवेदन अब रद्द कर दिए गए हैं।

26 लाख लाभार्थियों की घर-घर जांच

राज्य सरकार ने लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के लगभग 26 लाख संदिग्ध लाभार्थियों की घर-घर जांच के आदेश दिए हैं। इसके तहत छत्रपति संभाजीनगर जिले के 1 लाख 4 हजार आवेदनों का भौतिक सत्यापन आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से किया गया। इनमें से 84,000 आवेदन एक ही परिवार की तीन या अधिक महिलाओं के मिले, जबकि 20 हजार आवेदन 21 वर्ष से कम या 65 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के हैं। इन सभी आवेदकों का लाभ सरकार की ओर से रोक दिया गया है।

ये भी पढ़ें

लाडली बहना योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा! 26 लाख लाभार्थियों की होगी जांच
मुंबई
Ladli Behna Yojana Updates

किसके आवेदन खारिज?

जानकारी के मुताबिक, लाडकी बहीण योजना के लिए छत्रपति संभाजीनगर जिले में 10,15,834 आवेदन आए थे, जिनमें से 9,24,348 आवेदन मंजूर किए गए। पात्र और अपात्र तय करने के लिए आंगनवाड़ी सेविकाएं आयु सीमा, दस्तावेजों की सत्यता, निवास प्रमाणपत्र, टीसी आदि की जांच करेंगी। अगर एक घर में तीन या उससे अधिक आवेदक हैं, तो केवल दो महिलाओं को पात्र मानकर अन्य को अपात्र घोषित किया जाएगा।

21 करोड़ रुपये डकार गए पुरुष लाभार्थी

महिला एवं बाल विकास विभाग ने संदिग्ध अपात्र आवेदकों की एक सूची तैयार की है और जमीनी स्तर पर जांच शुरू की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले की रिपोर्टों में सामने आया था कि लगभग 14,000 पुरुषों ने 10 महीनों में 21 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान इस योजना के तहत प्राप्त किया था। जबकि पुरुष इस योजना के लिए पात्र ही नहीं है। वहीँ, एक अन्य जांच में 2,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को भी योजना का अनुचित लाभ उठाते पाया गया। सरकार फर्जीवाड़ा कर लाभ लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है।

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Yojana) पिछले साल जुलाई में शुरू की गई थी और पात्र महिलाओं के खातों में जुलाई 2025 तक 13 किस्तों के कुल 19,500 रुपये जमा किए जा चुके हैं।

ये भी पढ़ें

Ladki Bahin Yojana: महिलाओं की योजना में हजारों पुरुष बने लाभार्थी! अब सरकार वसूलेगी पूरा पैसा
मुंबई
Ladli Behna Yojana Updates

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Aug 2025 04:20 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लाडली बहनों को झटका! 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के नाम कटे, सामने आई ये वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.