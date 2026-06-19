19 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

स्थापना दिवस पर शिवसेना के दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन, ‘ऑपरेशन टाइगर’ और उद्धव खेमे में फूट की चर्चाओं से गरमाई राजनीति

Operation Tiger Maharashtra: महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों ने अलग-अलग स्थापना दिवस मनाकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। वहीं, उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों के शिंदे गुट में जाने की अटकलों ने राजनीति का माहौल और गरमा दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Pooja Gite

Jun 19, 2026

Operation Tiger Maharashtra, Eknath Shinde News, Uddhav Thackeray News

photo ani, ians

Operation Tiger Maharashtra: महाराष्ट्र की राजनीति में शुक्रवार को शिवसेना का स्थापना दिवस चर्चा का बड़ा केंद्र रहा। एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कार्यक्रम आयोजित किए, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने भी अलग से शक्ति प्रदर्शन किया। इसी बीच ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर चल रही चर्चाओं ने सियासी हलचल और बढ़ा दी है।

ऑपरेशन टाइगर की चर्चा तेज

इस बार स्थापना दिवस का महत्व इसलिए भी ज्यादा माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। इस शब्द का इस्तेमाल उन अटकलों के लिए किया जा रहा है जिनमें दावा किया जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के कई सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं और आने वाले समय में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं।

छह सांसदों को लेकर दावा

इन अटकलों को तब और बल मिला जब शिवसेना के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चंद्रकांत रघुवंशी ने दावा किया कि शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर भरोसा जता चुके हैं और वे शिंदे गुट के साथ आने का मन बना चुके हैं। हालांकि, जिन सांसदों के बारे में यह दावा किया गया है, उनकी ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में फिलहाल इन चर्चाओं को राजनीतिक अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है।

2022 में हुई थी बगावत

दरअसल, शिवसेना में राजनीतिक विभाजन की शुरुआत साल 2022 में हुई थी, जब एकनाथ शिंदे ने बड़ी संख्या में विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी थी। इस घटनाक्रम के बाद पार्टी दो हिस्सों में बंट गई और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला।

किसे मिली असली शिवसेना?

इसके बाद दोनों गुटों के बीच राजनीतिक और कानूनी लड़ाई भी चली। आखिरकार चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दी और पार्टी का पारंपरिक धनुष-बाण चुनाव चिन्ह भी उसी गुट को आवंटित कर दिया। वहीं, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाला गुट शिवसेना यूबीटी के नाम से अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रखे हुए है।

आगे क्या होगा?

अब स्थापना दिवस के मौके पर दोनों गुट अपनी-अपनी ताकत और जनाधार दिखाने में जुटे हैं। वहीं ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर चल रही चर्चाओं और संभावित राजनीतिक फेरबदल के कारण आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति पर सभी की नजरें बनी रहेंगी।

संजय राउत ‘मानव बम’ हैं, जिसे उद्धव ठाकरे ने गले में बांध रखा है- भाजपा का बड़ा हमला

ये भी पढ़ें
Uddhav Thackeray Sanjay Raut BJP Girish Mahajan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Published on:

19 Jun 2026 12:49 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / स्थापना दिवस पर शिवसेना के दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन, ‘ऑपरेशन टाइगर’ और उद्धव खेमे में फूट की चर्चाओं से गरमाई राजनीति

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऑपरेशन टाइगर: 21 जून को शिंदे सेना में शामिल हो सकते हैं उद्धव के 6 बागी सांसद

Shiv Sena UBT MPs split
मुंबई

ऑपरेशन टाइगर: उद्धव ही नहीं कांग्रेस और शरद पवार के नेताओं को भी तोड़ चुके हैं एकनाथ शिंदे, देखें लिस्ट

Eknath Shinde Operation Tiger
राष्ट्रीय

Cocktail 2 X Review: बुरे सपने से कम नहीं शाहिद-रश्मिका और कृति सेनन की फिल्म ‘कॉकटेल 2’, लोगों ने बताया डिजास्टर

Cocktail 2 Movie Review In Hindi
बॉलीवुड

‘कॉपी मत करो, अपनी ओरिजिनैलिटी बनाए रखो’, पाकिस्तानी किरदार और देव आनंद की सीख ने बदली थी शत्रुघन सिन्हा की किस्मत

Shatrughan Sinha Dev Anand
बॉलीवुड

‘मुझे सादा खाना जहर लगता है’, पाकिस्तानी इन्फलुएंसर फरिहा फारुख की वायरल रील पर आई मीम्स की बौछार

Pakistani Viral Girl Fariha Farukh Biryani Video
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.