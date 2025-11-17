Patrika LogoSwitch to English

Big Accident: महाराष्ट्र में कंटेनर में जिंदा जल गए 30 से ज्यादा मवेशी, तीन आरोपी गिरफ्तार

Maharashtra News : पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ट्रक का टायर अचानक पंक्चर हो गया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका, जिस वजह से यह भयानक हादसा हो गया।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 17, 2025

Truck fire Maharashtra

ट्रक में लगी भीषण आग (Patrika File Photo)

महाराष्ट्र के नागपुर जिले (Nagpur News) में अवैध रूप से मवेशियों को ले जा रहे एक कंटेनर ट्रक में आग लगने से भीषण हादसा हो गया। इस घटना में 32 मवेशियों की जलकर मौत हो गई, जबकि दस को ग्रामीणों ने समय रहते बाहर निकालकर बचा लिया। पुलिस ने बताया कि घटना रविवार रात कलमेश्वर थाना क्षेत्र के फेत्री गांव के पास हुई।

तार से बंधे थे सभी मवेशी

अधिकारियों के अनुसार, ट्रक का टायर अचानक पंक्चर हो गया था, लेकिन चालक ने वाहन को नहीं रोका और इसी दौरान घर्षण होने से टायर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे कंटेनर को अपनी चपेट में ले लिया।

चश्मदीदों ने बताया कि कंटेनर में मवेशियों को तार से बांधा गया था और उन्हें ऊपर से तिरपाल से ढका गया था, जिसके कारण वे बाहर नहीं निकल सके। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और कई मवेशियों को बचाने में सफल भी रहे। लेकिन बंधे होने की वजह 32 मवेशियों को नहीं निकाल सके।

पुलिस ने मौके पर जांच की और मवेशियों की अवैध तस्करी में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान मोहम्मद नासिर, सैयद हामिद अली और आमिर कुरैशी के रूप में हुई है। पुलिस अब इस अवैध पशु तस्करी गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

बस बनी आग का गोला, 40 यात्री बचे

नागपुर-उमरेड महामार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया। एक निजी ट्रैवल्स की बस अचानक आग की चपेट में आ गई। हालांकि बस चालक की सूझबूझ ने 40 से 50 यात्रियों की जान बचा ली। यह घटना चक्री घाट के पास रविवार दोपहर में हुई। जानकारी के अनुसार, बस उमरेड से नागपुर की ओर जा रही थी। सब कुछ ठीक था, तभी चालक ने अचानक इंजन से धुएं को उठते हुए देखा। उसे किसी तकनीकी खराबी का संदेह हुआ और उसने तुरंत बस को सड़क किनारे रोक दिया। बिना देर किए उसने सभी यात्रियों को बाहर निकलने के लिए कहा और उन्हें सुरक्षित दूरी खड़ा किया।

यात्रियों के नीचे उतरने के कुछ ही मिनट बाद बस के इंजन में लगी आग तेजी से फैल गई और देखते ही देखते पूरी बस जलने लगी। इससे मौके पर अफरा–तफरी मच गई। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, पूरी बस जलकर खाक में बदल गई।

सौभाग्य से चालक के समय रहते लिए गए फैसले ने बड़ी दुर्घटना होने से रोक दी। यदि देर हो जाती, तो स्थिति बेहद भयावह हो सकती थी। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

