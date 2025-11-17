Big Accident: महाराष्ट्र में कंटेनर में जिंदा जल गए 30 से ज्यादा मवेशी, तीन आरोपी गिरफ्तार

नागपुर-उमरेड महामार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया। एक निजी ट्रैवल्स की बस अचानक आग की चपेट में आ गई। हालांकि बस चालक की सूझबूझ ने 40 से 50 यात्रियों की जान बचा ली। यह घटना चक्री घाट के पास रविवार दोपहर में हुई। जानकारी के अनुसार, बस उमरेड से नागपुर की ओर जा रही थी। सब कुछ ठीक था, तभी चालक ने अचानक इंजन से धुएं को उठते हुए देखा। उसे किसी तकनीकी खराबी का संदेह हुआ और उसने तुरंत बस को सड़क किनारे रोक दिया। बिना देर किए उसने सभी यात्रियों को बाहर निकलने के लिए कहा और उन्हें सुरक्षित दूरी खड़ा किया।