पालघर में दवा कंपनी में भीषण आग, आसमान में छाया काला धुआं, बाल-बाल बचे कर्मचारी

आग की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें सक्रिय हो गईं। आग की गंभीरता को देखते हुए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) और पालघर नगर परिषद से तुरंत दमकल वाहनों को घटनास्थल पर रवाना किया गया। दमकल कर्मी पिछले कई घंटों से आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण दमकल विभाग पूरी सावधानी बरत रहा है ताकि आग और न फैल सके।