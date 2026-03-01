17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

पालघर में दवा कंपनी में भीषण आग, आसमान में छाया काला धुआं, बाल-बाल बचे कर्मचारी

Palghar Pharma Company Fire: महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बोइसर औद्योगिक क्षेत्र (MIDC) में स्थित एक दवा कंपनी में भीषण आग लग गई।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 17, 2026

Palghar pharma company fire

पालघर में फार्मा कंपनी में भीषण आग (Photo: IANS/File)

महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोइसर तारापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में आज उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक दवा कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई। जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम के अनुसार, यह घटना सुबह करीब साढ़े 8 बजे की है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कंपनी के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया।

दमकल की कई गाड़ियां मौके पर

आग की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें सक्रिय हो गईं। आग की गंभीरता को देखते हुए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) और पालघर नगर परिषद से तुरंत दमकल वाहनों को घटनास्थल पर रवाना किया गया। दमकल कर्मी पिछले कई घंटों से आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण दमकल विभाग पूरी सावधानी बरत रहा है ताकि आग और न फैल सके।

किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

राहत की बात यह है कि इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं मिली है। जिस समय आग लगी, कंपनी में काम शुरू ही हुआ था, जिससे समय रहते लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने कहा है कि आग बुझने के बाद नुकसान का आकलन और विस्तृत जांच की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Mar 2026 06:43 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पालघर में दवा कंपनी में भीषण आग, आसमान में छाया काला धुआं, बाल-बाल बचे कर्मचारी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी फिल्मों की लिस्ट में आई ‘धुरंधर 2’, सेंसर बोर्ड ने दिया एडल्ट सर्टिफिकेट

Dhurandhar 2 Gets A Certificate
बॉलीवुड

श्रीदेवी की संपत्ति पर खड़ा हुआ विवाद, बोनी कपूर और बेटियों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, जानें पूरा मामला

Sridevi Property Dispute
बॉलीवुड

OTT Releases: ओटीटी पर इस हफ्ते सस्पेंस-थ्रिलर का पूरा डोज, रिलीज हो रहीं ये फिल्में-सीरीज

ott releases this week march 2026
मनोरंजन

फडणवीस सरकार का बड़ा तोहफा: 5 साल तक नहीं बढ़ेंगी बिजली दरें, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मिलेगी स्पेशल राहत

Devendra Fadnavis Maharashtra
मुंबई

Chinese Actress Expensive Plastic Bag: जिसे कचरा समझकर फेंक देती हैं मम्मी, उसे हाथ में लेकर रेड कार्पेट पर उतरी ये एक्ट्रेस, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश!

Chinese Actress Expensive Plastic Bag
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.